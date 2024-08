(ANSAmed) - TEL AVIV, 07 AGO - Il ministro degli Esteri giordano Ayman Safadi sarà a Gedda, in Arabia Saudita, per partecipare alla riunione dell'Organizzazione della Cooperazione Islamica, prevista per oggi. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri di Amman.L'incontro, su richiesta dei palestinesi e dell'Iran, è stato convocato per affrontare le conseguenze dell'uccisione del capo dell'ufficio politico di Hamas, Ismail Haniyeh. Lo riferisce il sito israeliano Ynet. (ANSAmed).

