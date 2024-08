'Il successore di Haniyeh in Hamas sarà Muhammad Ismail Darwish'

TEL AVIV - Il successore di Ismail Haniyeh alla guida dell'ala politica di Hamas sarà Muhammad Ismail Darwish, secondo quanto riportato dal canale di informazione saudita Al Arabiya, citando fonti anonime. Darwish, che vive in Qatar, guiderà l'ufficio politico del gruppo fino a quando non si terranno nuove elezioni, aggiungono le fonti.





Darwish è stato eletto capo dell'ufficio politico di Hamas meno di una settimana dopo l'assassinio di Ismail Haniyeh. Già ieri fonti autorevoli hanno riferito alla rete libanese Al-Mayadeen, filo Hezbollah, che sarebbe stato nominato lui, almeno come sostituto temporaneo, come candidato di compromesso, dopo che il capo di Hamas a Gaza Yahya Sinwar non ha dato la sua benedizione a Khaled Mashaal, che ha rapporti in bilico con l'Iran e Hezbollah.

Muhammad Ismail è una delle figure ombra di Hamas, non è mai apparso in pubblico e non ha mai rilasciato dichiarazioni. Ismail, riferiscono le tv israeliane, è originario dei campi profughi palestinesi in Libano, e negli anni è diventato l'uomo più forte dell'impero economico dell'organizzazione. In virtù di questa posizione, è stato coinvolto nella direzione dei trasferimenti di denaro dall'Iran ad Hamas e negli investimenti in tutto il mondo. La scelta di Darwish è evidentemente stata approvata da Sinwar, con il quale tuttavia, secondo indiscrezioni, la comunicazione non sarebbe proprio fluida e continua. La scelta di nominarlo alla posizione più alta di Hamas indica che la milizia islamica vuole continuare a contare sul sostegno di Teheran, senza rovinare le relazioni con le Guardie rivoluzionarie. Cosa che sarebbe successa se fosse stato nominato Mashaal.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA