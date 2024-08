'L'Egitto non aiuterà Israele a respingere l'attacco dell'Iran'

TEL AVIV - L'Egitto ha informato la delegazione israeliana che sabato è stata al Cairo nell'ambito dei colloqui per un accordo di tregua e rilascio degli ostaggi con Hamas, che non farà parte della coalizione militare regionale per respingere il previsto attacco dell'Iran. Lo riporta l'agenzia di stampa qatariota al-Araby al-Jadeed. Nel tentativo di mantenere la propria neutralità e di allentare le tensioni nella regione scatenate dall'assassinio del capo politico di Hamas Ismail Haniyeh, l'Egitto ha anche notificato a Teheran che chiuderà il suo spazio aereo a qualsiasi azione militare che possa minacciare la sicurezza regionale, scrive l'agenzia di stampa del Qatar.



I funzionari del Cairo hanno dichiarato ai colleghi iraniani che la misura non dovrebbe essere percepita come un comportamento ostile nei confronti dell'Iran, ma piuttosto come un modo per salvaguardare gli interessi e la sovranità dell'Egitto.

