Gallant: 'Ci prepariamo a tutto, anche all'offensiva'

TEL AVIV - Il ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant, ha visitato il centro di comando sotterraneo dell'aeronautica militare presso il quartier generale dell'esercito a Tel Aviv. "I nostri nemici stanno valutando attentamente i loro passi grazie alle capacità che avete dimostrato nell'ultimo anno. Tuttavia, dobbiamo prepararci a tutte le possibilità, inclusa una rapida transizione all'offensiva", ha detto il ministro, come riferisce il suo ufficio. Gallant ha preso visione dei preparativi dell'Aeronautica "alla luce degli sviluppi in materia di sicurezza" e "delle possibilità di azioni offensive in tutti i settori di combattimento".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA