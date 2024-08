Katz convoca vice ambasciatore turco per la bandiera a mezz'asta

(ANSAmed) - TEL AVIV, 02 AGO - Il ministro degli Esteri israeliano Israel Katz ha reso noto di aver ordinato di convocare il vice ambasciatore turco per una conversazione di severo rimprovero in seguito alla decisione della sede diplomatica di Ankara a Tel Aviv di abbassare la bandiera mezz'asta in segno di lutto per l'uccisione del capo politico di Hamas Ismail Haniyeh. "Se i rappresentanti dell'ambasciata vogliono piangere, che vadano in Turchia e piangano insieme al loro maestro Erdogan, che abbraccia l'organizzazione terroristica Hamas e sostiene i suoi atti di omicidio e atrocità", ha detto Katz.La Turchia non ha un ambasciatore in Israele, ma solo diplomatici di livello inferiore, il dialogo tra le parti è limitato. (ANSAmed).

