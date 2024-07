In Tunisia una Ong richiama Autorità elettorale alla neutralità

TUNISI - L'ong tunisina anticorruzione I Watch, affiliata a Transparency International, ha annunciato di aver denunciato violazioni che potrebbero pregiudicare il diritto di candidarsi alle elezioni, e invitato l'Alta Autorità Indipendente per le Elezioni (Isie) ad assumersi la piena responsabilità nel garantire un clima elettorale neutrale e indipendente nel restante periodo di accettazione delle candidature, nel rispetto del principio di uguaglianza e di pari opportunità per i potenziali candidati".



Lunedì scorso, e fino al 6 agosto, si sono infatti aperti i termini per il deposito delle candidature alle presidenziali del 6 ottobre. Candidature che richiedono criteri di accettazione draconiani: per i candidati occorre infatti acquisire, tra gli altri documenti come la fedina penale "vuota", il patrocinio di 10 parlamentari o 40 presidenti di enti locali o di 10.000 elettori con almeno 500 firme in 10 diversi collegi elettorali, "una cifra enorme", secondo l'analista Amine Kharrat.



dell'Osservatorio Al Bawsala. I Watch nella nota ritiene che il silenzio dell'Isie riguardo a ciò che ha descritto come "i disagi cui sono sottoposti alcuni potenziali candidati e i loro rappresentanti da parte di alcune strutture statali durante il processo di raccolta delle firme a sostegno", nonostante sia responsabile del corretto svolgimento del processo elettorale, "è indice del fatto che non tratta in modo imparziale tutti i potenziali candidati".



Secondo l'Ong la mancata consegna ad alcuni candidati del certificato di fedina penale (bollettino n. 3) "costituisce il coinvolgimento di strutture statali, in particolare del ministero dell'Interno, nel negare ad alcuni potenziali candidati il ;;diritto di candidarsi, costituisce una violazione delle norme principio di imparzialità dell'amministrazione", si legge nel comunicato. Il presidente dell'Isie Farouk Bouasker ha da parte sua confermato in una dichiarazione ai media che l'Isie è in costante coordinamento con i ministeri dell'Interno, della Giustizia e delle Finanze e tutte le parti interessate legate alle elezioni per facilitare il processo di ottenimento dei documenti e facilitare le procedure di candidatura per ogni cittadino tunisino che adempia alle condizioni legali e regolamentari previste. Data la particolare difficoltà nel possedere tutti i requisiti per la candidatura, il portavoce dell'Isie ha dichiarato che, nonostante oltre un centinaio abbiano ritirato i moduli per la candidatura, probabilmente saranno una dozzina alla fine i candidati ammessi alle presidenziali del 6 ottobre.

