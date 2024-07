TEL AVIV - "Hezbollah pagherà un prezzo per questo, le nostre azioni parleranno". Lo ha ribadito il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant incontrando le famiglie delle vittime di Majdal Shams. "Faremo di tutto - ha aggiunto - per ripristinare la sicurezza e lasciare che la vita continui come dovrebbe".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA