Media, 'Israele vuole modificare piano di tregua, Hamas rifiuta'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 26 LUG - Fonti egiziane, palestinesi e occidentali hanno riferito che Israele sta cercando di modificare il piano di tregua a Gaza e per la liberazione degli ostaggi, un cambiamento che Hamas non avrebbe accettato. Lo riferisce Haaretz citando media internazionali.Secondo Israele, quando inizierà il cessate il fuoco i palestinesi sfollati dovranno essere sottoposti a controlli al loro ritorno nel nord di Gaza, modificando così l'accordo che avrebbe dovuto consentire ai civili fuggiti a sud di tornare liberamente a casa. I negoziatori israeliani "vogliono un meccanismo di controllo per la popolazione civile che ritorna nel nord della Striscia, poiché temono che gli abitanti di Gaza potrebbero sostenere i terroristi di Hamas che rimangono trincerati lì", ha affermato un funzionario occidentale.Secondo fonti palestinesi ed egiziane, Hamas ha respinto la nuova richiesta israeliana. Un altro punto dolente, hanno riferito fonti egiziane, riguarda la richiesta di Israele di mantenere il controllo del confine di Gaza con l'Egitto, che il Cairo ha liquidato come estranea al quadro di un accordo.(ANSAmed).

