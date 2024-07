(ANSAmed) - ISTANBUL, 26 LUG - Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha criticato gli Stati Uniti per avere accolto il premier israeliano Benjamin Netantahu, che ha tenuto un discorso al Congresso di Washington. "Il mondo intero ha visto come un assassino genocida è stato applaudito dal Congresso americano", ha detto il leader turco durante una conferenza a Istanbul."Pensate a quelli che hanno ucciso quasi 40 mila tra donne, anziani e bambini. Il Congresso li applaude", ha detto Erdogan, come riferisce la presidenza della Repubblica di Ankara. "Coloro che danno lezioni al mondo su democrazia e diritti umani non si fanno scrupoli a dare grande stima all'Hitler dei nostri tempi", ha aggiunto. (ANSAmed).

