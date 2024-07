Tajani, 'l'obiettivo dell'incontro con Herzog è tregua a Gaza'

(ANSAmed) - ROMA, 25 LUG - Il vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha incontrato al Quirinale il presidente israeliano Isaac Herzog con l'obiettivo, come affermato in precedenza dal titolare della Farnesina, di "fare tutto perché si possa arrivare a una tregua fra Israele e Hamas e si possa poi dare il via a un progetto per la costruzione di due popoli e due Stati"."Abbiamo già detto che siamo pronti a inviare i nostri militari per favorire una stagione di transizione di pace così come l'abbiamo fra Libano e Israele. Intanto stanno arrivando nell'area del progetto italiano Food for Gaza, che è un programma voluto dal governo per inviare alimenti e beni sanitari per la popolazione civile palestinese", ha continuato Tajani, ringraziando "tutte le organizzazioni agricole italiane che hanno contribuito a realizzare questo progetto"."Il primo cargo è arrivato qualche giorno fa in Giordania per poi passare a Gaza. Poi altri beni partiranno dal porto di Gioia Tauro per arrivare a Cipro attraverso il corridoio marino umanitario e arrivare a Gaza", ha precisato il ministro degli Esteri. (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA