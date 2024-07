Saied grazia i condannati per post sui social in Tunisia

(ANSAmed) - TUNISI, 25 LUG - In occasione della Festa della Repubblica tunisina che celebra oggi il 67esimo anniversario della sua proclamazione, il presidente Kais Saied ha firmato due provvedimenti di grazia che riguardano in tutto 2.956 detenuti, dei quali 1.462 saranno rimessi in libertà, mentre i restanti potranno beneficiare di sconti di pena. Lo si evince da un comunicato della presidenza tunisina e da una nota esplicativa del ministero della Giustizia.Il presidente, in particolare, ha deciso di concedere una prima grazia speciale a un certo numero di condannati per reati legati alla pubblicazione di post sui social network. Il comunicato della presidenza tunisina informa inoltre che Saied ha emanato diversi decreti che prevedono la cancellazione o la riduzione della pena per 1.727 condannati detenuti, che hanno portato alla liberazione di 233 di loro.Si tratta in effetti di un'altra grazia che riguarda i condannati per altri reati. Se si fa riferimento alla nota della presidenza e a quella del ministero della Giustizia, si può desumere dunque che la "grazia speciale e la liberazione condizionale" per condanne per reati legati alla pubblicazione di post condivisi sui social network riguarda 1.229 detenuti.(ANSAmed).

