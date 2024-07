Ankara condanna la presenza di Netanyahu al Congresso Usa

(ANSAmed) - ISTANBUL, 25 LUG - Vari membri del governo e politici in Turchia hanno contestato il fatto che il premier israeliano Benjamin Netanyahu abbia tenuto un discorso presso il Congresso degli Stati Uniti. "L'accoglienza vergognosa riservata a un dirigente accusato davanti alla Corte internazionale di giustizia di aver commesso un genocidio a Gaza è preoccupante per i valori umani, il diritto internazionale e il futuro della democrazia", ;;ha dichiarato su X il vice presidente turco, Cevdet Yilmaz, aggiungendo che Ankara continuerà a sostenere i diritti dei palestinesi."Condanno fermamente questo atteggiamento che in modo esplicito mina gli sforzi per la pace e la stabilità", ha affermato il ministro della Giustizia turco, Yilmaz Tunc, mentre il presidente del parlamento di Ankara, Numan Kurtulmus, ha criticato l'accoglienza dei politici americani a Netanyahu, affermando che "un gruppo che si alza in piedi e applaude a dispetto di tutte le conquiste che l'umanità ha ottenuto in nome dei diritti umani, della democrazia e della giustizia, appoggiando in questo modo quelli che sono processati nei tribunali internazionali per atrocità, sarà ricordato nella memoria dell'umanità come complice di tali atrocità", come riferisce il quotidiano Hurriyet. (ANSAmed).

