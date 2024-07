Ufficio Netanyahu, status quo su Monte Tempio non cambierà

(ANSAmed) - ROMA, 24 LUG - La politica di Israele "di mantenere lo status quo sul Monte del Tempio (Spianata delle Moschee per i musulmani) non è cambiata e non cambierà". Lo ha reso noto l'ufficio del premier Benyamin Netanyahu dopo le dichiarazioni del ministro Itamar Ben Gvir sulle preghiere ebraiche su posto. (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA