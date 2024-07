In Tunisia Maghzaoui di Echaab ì candidato alle presidenziali

TUNISI - Zouhaier Maghzaoui, segretario generale del partito politico Echaab ha annunciato di voler candidarsi per le elezioni presidenziali tunisine del 6 ottobre prossimo. "La nostra candidatura alle presidenziali non implica l'abbandono del processo del 25 luglio, che il nostro movimento è stato il primo a sostenere", ha detto in conferenza stampa. "Ci posizioniamo come un'alternativa impegnata a soddisfare le aspettative della gente riguardo a questo processo", ha aggiunto. Per processo del 25 luglio è da intendersi l'insieme di conseguenze avviate dal colpo di forza del presidente Kais Saied il 25 luglio 2021.



Maghzaoui ha dichiarato di "non opporsi a nessun altro individuo, ma di presentarsi come portatore di un progetto alternativo volto a realizzare le riforme previste in vari ambiti". Echaâb continua a sostenere il "processo" per il suo allineamento con gli obiettivi del presidente Kais Saied riguardo al 25 luglio, considerandolo un "momento storico significativo volto a proteggere la rivoluzione".



Tuttavia, Maghzaoui ha sottolineato che negli ultimi tre anni si sarebbero potute realizzare diverse riforme. Maghzaoui è stato deputato al parlamento durante la legislatura 2014-2019 e nel mandato successivo fino all'annuncio delle misure eccezionali il 25 luglio 2021. Sono già 88 secondo l'Alta Autorità elettorale indipendente per le elezioni, i potenziali candidati che hanno ritirato i moduli per la candidatura, tra cui 5 donne.

