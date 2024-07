Polizia Israele, 'ebrei non possono pregare su Spianata Moschee'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 24 LUG - Il comandante dell'unità della polizia israeliana per i luoghi santi ha affermato che la preghiera ebraica non è consentita nel luogo sacro del Monte del Tempio, o Spianata delle Moschee, che rappresenta un punto critico. La dichiarazione è arrivata dopo che il ministro della Sicurezza nazionale e leader della destra radicale Ben Gvir ha dichiarato in mattinata di voler cambiare l'attuale status quo sulla Spianata delle Moschee che vieta agli ebrei di svolgere funzioni religiose e preghiere. Aggiungendo di aver pregato nel luogo santo personalmente durante la sua visita della scorsa settimana. (ANSAmed).

