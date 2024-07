Israele, operazione contro diversi terroristi in Cisgiordania

(ANSAmed) - TEL AVIV, 23 LUG - Durante la notte è stata condotta un'operazione congiunta nell'area di Tulkarem, in Cisgiordania, in cui sono stati colpiti diversi terroristi armati in scontri a fuoco: lo ha reso noto l'esercito israeliano (Idf), precisando che tra i bersagli del raid figuravano Ashraf Nafa, capo della sezione di Hamas nell'area, e Muhammad Awad, coinvolto in attacchi contro l'Idf. Durante l'operazione, un drone dell'Aeronautica militare ha eliminato terroristi di diversi gruppi che agiscono nella zona di Tulkarem, hanno continuato le forze armate israeliane.Nafa era responsabile della fabbricazione di esplosivi destinati ad attacchi contro i soldati israeliani e del reclutamento di nuovi operativi di Hamas. Era inoltre coinvolto in numerosi attacchi contro l'Idf in Cisgiordania e teneva i contatti con terroristi esterni di Hamas che progettavano attacchi nell'area.Awad era un terrorista operativo e raccoglieva fondi per sostenere l'attività del suo battaglione in Cisgiordania.Funzionari palestinesi hanno fatto sapere che nel raid sono stati uccisi cinque palestinesi, tra cui due donne. L'attacco delle forze israeliane contro un campo profughi di Tulkarem è stato confermato dal capo del suo comitato popolare, Faisal Salamah. Un attivista del campo ha confermato il bilancio delle vittime. (ANSAmed).

