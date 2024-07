'Houthi pronti a colpire obiettivi in Israele per rappresaglia'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 23 LUG - Il gruppo yemenita Houthi, sostenuto dall'Iran, si sta preparando a colpire nuovi obiettivi sensibili in Israele e nella regione per rappresaglia dopo l'attacco israeliano al porto di Hodeida: lo riferiscono fonti della capitale yemenita Sanaa citate dal quotidiano libanese filo-Hezbollah Al-Akhbar. Gli Houthi, in collaborazione con gruppi paramilitari sostenuti dall'Iran in Libano, Iraq e Siria, starebbero pianificando di colpire i porti israeliani di Ashdod, Ashkelon e Haifa sul Mediterraneo, oltre al porto di Eilat sul Mar Rosso.Nel mirino ci sarebbero anche i giacimenti di gas israeliani nel Mediterraneo, così come le petroliere che trasportano carburante dall'Azerbaigian e dal Kazakistan a Israele attraverso il Mediterraneo orientale. Il gruppo yemenita avrebbe anche intenzione di utilizzare proiettili a lungo raggio per colpire il "commercio marittimo nemico" diretto verso il Capo di Buona Speranza lungo le coste africane, rotta molto più lunga di quella attraverso il Canale di Suez ma sempre più utilizzata da quando gli Houthi hanno preso di mira le navi in ;;transito nel Mar Rosso con presunti collegamenti con Israele, gli Stati Uniti o la Gran Bretagna.L'attacco di Israele contro gli Houthi yemeniti, in risposta ai droni contro Tel Aviv, minaccia la sicurezza e la pace nella regione. Lo ha affermato l'ambasciatore dell'Iran presso le Nazioni Unite, Saeed Iravani, durante un intervento al Consiglio di sicurezza dell'Onu. "Gli atti riprovevoli di Israele, insieme al recente atto di aggressione contro lo Yemen che ha deliberatamente preso di mira le infrastrutture civili e critiche, violano palesemente il diritto umanitario internazionale e i principi sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite, e costituiscono una seria minaccia alla pace e alla sicurezza regionale", ha detto Iravani citato dall'agenzia di stampa iraniana, Irna."Purtroppo, la comunità internazionale e soprattutto il Consiglio di Sicurezza (dell'Onu) non sono stati in grado di costringere questo regime a fermare le sue azioni aggressive e i suoi attacchi terroristici contro i popoli e i Paesi della regione, e ciò è molto preoccupante", ha aggiunto l'ambasciatore, sottolineando "il bisogno urgente per un'azione rapida e decisiva da parte del Consiglio di Sicurezza affinché questo duro regime sia ritenuto responsabile".Il ministro degli Esteri iraniano ad interim, Ali Bagheri, in una conversazione telefonica con il portavoce e capo negoziatore degli Houthi yemeniti, Mohammad Abdul Salam, ha espresso ieri "solidarietà alla resistenza yemenita contro il regime sionista" da parte dell'Iran.Teheran elogia la resistenza "esemplare" del popolo di Gaza, l'iniziativa della leadership degli Houthi, dei combattenti e dei resistenti yemeniti a sostegno dei palestinesi contro Israele, ha aggiunto. "Si tratta di un evento storico e motivo di orgoglio per la Ummah (comunità) islamica", ha sottolineato ancora Bagheri. Secondo Irna, le due parti hanno sottolineato anche la necessità di proseguire i colloqui e le consultazioni sugli sviluppi regionali. (ANSAmed).

