Ankara critica la Knesset per provvedimenti contro l'Unrwa

(ANSAmed) - ISTANBUL, 23 LUG - La Turchia ha criticato il parlamento israeliano dopo l'approvazione preliminare di alcuni provvedimenti che se diventassero legge vieterebbero all'agenzia dell'Onu per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi nel vicino oriente (Unrwa) di lavorare in Israele, togliendo l'immunità legale di cui godono i dipendenti Onu al suo personale, oltre a definire l'agenzia come un'organizzazione terroristica. Per Ankara, la decisione della Knesset è "una nuova fase negli attacchi di Israele per distruggere il popolo e l'identità palestinese", si legge in un comunicato, secondo cui "è inaccettabile che Israele, che ha preso di mira i civili che si rifugiavano nelle scuole dell'Unrwa a Gaza e ha ucciso quasi 200 membri del personale delle Nazioni Unite negli ultimi nove mesi, stia cercando di definire Unrwa come un'organizzazione terroristica". La Turchia chiede "alla comunità internazionale di alzare la voce contro gli attacchi all'Unrwa e di sostenere l'Agenzia", si legge nella nota. (ANSAmed).

