S'infiamma il nuovo fronte yemenita, gli Houthi minacciano Tel Aviv

TEL AVIV - Lo scontro con i miliziani sciiti Houthi dello Yemen, alleati dell'Iran, si infiamma.



L'esercito israeliano è convinto che questo diventerà sempre più centrale nella guerra su più fronti innescata dall'attacco di Hamas del 7 ottobre scorso. Il leader dei miliziani yemeniti, Abdul Malik al Houthi, citato da Mayadeen news, ha minacciato che "il nemico israeliano non è più al sicuro in quella che viene chiamata Tel Aviv". "Gli Houthi dello Yemen continueranno ad attaccare Israele, non ci saranno linee rosse nella risposta a Israele", ha aggiunto ad Al Jazeera Mohammed Abdulsalam, portavoce del gruppo.



Nella prima reazione al raid dell'Idf sul porto yemenita di Hodeida - che ha fatto 6 morti e circa 80 feriti - la tv Al Masirah degli Houthi ha riferito che sono stati lanciati missili balistici verso il porto di Eilat, estrema punta sud di Israele sul Mar Rosso. E che - ha aggiunto l'emittente - un'operazione navale, aerea e missilistica, ha colpito la nave americana Pumba sempre nel Mar Rosso. Israele ha quindi fatto sapere di aver intercettato un missile terra-terra diretto verso il territorio israeliano lanciato dallo Yemen. Secondo il portavoce militare il missile non ha raggiunto il territorio israeliano e le sirene di allarme sono risuonate nella zona nell'eventualità che potessero ricadere frammenti causati dall'intercettazione.



Proprio per evitare che si possa ripetere quanto avvenuto, nella notte tra giovedì e venerdì, quando, senza che le sirene suonassero, un drone esplosivo - dopo aver percorso dallo Yemen circa 2.600 chilometri sul Mar Rosso e sul Mediterraneo - è caduto a Tel Aviv tra due edifici non lontani dalla sede locale dell'ambasciata Usa facendo una vittima. L'Idf e, in particolare l'aviazione israeliana, stanno dunque prendendo in seria considerazione il dossier Houthi. E si sta preparando alla possibilità di dover attaccare altri obiettivi in Yemen. Per far fronte alle nuove minacce da Sanaa - dopo gli oltre 200 tra missili e droni lanciati contro Israele - l'aviazione è all'opera per allargare la difesa aerea del Paese, in particolare nella zona di Eilat e nel sud. La convinzione dei vertici militari israeliani è che gli Houthi continueranno ad avere un ruolo attivo nella guerra, oramai passata da Hamas a Gaza agli Hezbollah libanesi, alle milizie pro Hamas di Iraq e Siria. La decisione di colpire il porto di Hodeida, da una parte, è dovuta - è stato spiegato da fonti militari - al fatto che gli Houthi avevano appena ricevuto armi fresche dall'Iran e, dall'altra perché quello scalo è una fonte di finanziamento economico per il gruppo terroristico. L'Idf ha diffuso un video sull'attacco a Hodeida di sabato che mostra i missili lanciati dagli aerei da guerra israeliani colpire 4 grandi gru per container nel porto utilizzate per scaricare le spedizioni.



Insieme al video, l'Idf ha anche diffuso foto dei jet da guerra riforniti di carburante durante l'operazione e il rientro di alcuni aerei dopo l'attacco. Sulla situazione di estrema tensione nella regione è intervenuto il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres che si è detto "profondamente preoccupato per le notizie di attacchi aerei dentro e intorno al porto di Hodeida. E ha esortato tutti a dar prova della massima moderazione. Lo stesso ha fatto l'Arabia Saudita il cui ministero degli Esteri ha invitato alla "massima moderazione".

