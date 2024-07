Seconda condanna per l'ex ministro marocchino Ziane

(ANSAmed) - RABAT, 22 LUG - L'ex ministro e avvocato marocchino Mohamed Ziane, 82 anni, è stato condannato dalla Corte d'appello di Rabat a una pena detentiva di cinque anni e ad una multa di cinquemila dirham, pari a circa 500 euro. È stato ritenuto colpevole di appropriazione indebita e sperpero di fondi, secondo le accuse mosse dal Partito Liberale Marocchino di cui era l'ex segretario generale.Figura controversa della scena politica marocchina, Mohammed Ziane che è stato anche Ministro dei Diritti Umani dal 1995 al 1996, è già in stato di detenzione, deve infatti scontare una condanna a tre anni, comminata nel 2023 per un totale di 11 reati, tra cui insulti a giudici e funzionari, diffusione di false accuse, incitamento alla violazione delle misure di emergenza sanitaria pubblica, tradimento, molestie sessuali e favoreggiamento della fuga di un criminale.L'ex ministro ha sempre negato tutte le accuse contro di lui.Questa volta, era accusato di non aver risposto alle richieste del Ministero dell'Interno di restituire i fondi indebitamente ricevuti per gli aiuti elettorali. Inoltre, non è stato in grado di giustificare l'utilizzo di più di un milione di dirham (100 mila euro circa). Anche il tesoriere del partito e un impiegato amministrativo sono stati condannati rispettivamente a cinque anni e due anni di reclusione, di cui un anno con la sospensione condizionale per quest'ultimo.Questa ulteriore condanna di Mohamed Ziane suscita numerose reazioni all'interno della classe politica e della società civile. La difesa intende ricorrere in appello contro la sentenza. (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA