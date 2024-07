Situazione Mar Rosso non interrompe il flusso nel Mediterraneo

(ANSAmed) - NAPOLI, 19 LUG - Il commercio via mare globale è aumentato del 2,2% nel 2023, raggiungendo 12,3 miliardi di tonnellate e crescerà del 2,4% al 2024 e del 2,6% al 2025. La situazione nel Mar Rosso non interrompe il flusso dei trasporti marittimi e il Mediterraneo resta sempre protagonista. Lo si legge nel nuovo Rapporto 2024 'Italian Maritime Economy' che Srm ha presentato oggi a Napoli, sottolineando i nuovi scenari competitivi e le trasformazioni strutturali del settore Marittimo dell'Area Euro-Mediterranea che prevede "nonostante i conflitti, una crescita media annua al 2028 dei traffici container del Mediterraneo di poco più del 3% contro il 2,5% della media mondiale".Il rapporto sottolinea come il Mediterraneo resti centrale nel traffico marittimo a corto raggio, ha registrato il dato più intenso di sempre a livello europeo nel Mediterraneo con quasi 600 milioni di tonnellate movimentate. Restano però attive le tensioni che tra gennaio e giugno 2024 hanno visto i transiti medi giornalieri di Suez ridotti a 37 passaggi dai 71 dell'anno precedente. A risentirne di più sono state le navi Container (-69% dei passaggi), le Car Carrier (-84%) e le LNG (-93%).Con l'aumento del commercio marittimo e degli investimenti lo studio analizza anche la sfida dei carburanti alternativi per lo shipping: l'utilizzo di carburanti alternativi ha continuato a progredire, con il 6,5% della flotta in navigazione in grado di utilizzare nuovi propellenti meno inquinanti, percentuale che raggiungerà il 25% al 2030. Il 50,3% di tutti gli ordini a luglio 2024 è relativo a navi che utilizzano combustibili alternativi (nel 2017 questa quota era solo del 10,7%).Nel rapporto i porti e lo shipping italiano si confermano protagonisti: il 28% dell'import/export in valore e il 50% in quantità utilizza la nave, con il Mezzogiorno che è area strategica per l'Italia: il 47% del traffico marittimo del Paese passa attraverso i porti delle regioni del sud. Investimenti in intermodalità e modelli green per crescere: sono necessari investimenti per 80 miliardi di euro per far diventare l'Europa un modello portuale più efficiente e più green."Il Mediterraneo - spiega Massimo Deandreis, direttore generale Srm - nonostante le crisi resta sempre al centro del commercio marittimo mondiale e l'Italia è ben posizionata, però restiamo ancora al 19° posto nel Logistic Performance Index che significa che abbiamo grandi Paesi competitors commerciali davanti e questo ci dà veramente l'indicazione sul fatto che il Paese deve fare uno sforzo in più in termini di investimento nelle infrastrutture.De Andreis sottolinea anche che il commercio marittimo "guida - ha detto - il processo di transizione energetica. I porti, infatti, stanno sempre più diventando degli hub energetici, mentre lo shipping con la sfida dei carburanti alternativi e la logistica attraverso l'intermodalità, stanno stimolando gli investimenti green nel nostro Paese. Tutto questo ha inoltre una crescente dimensione geopolitica: energia, portualità, logistica, import-export, Suez, crescita di Cina e Asia nel Mediterraneo. Tutti aspetti che toccano rilevanti interessi strategici e costituiscono l'opportunità di affermare il ruolo dell'Italia e del Mezzogiorno al centro del Mediterraneo".(ANSAmed).

