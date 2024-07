Netanyahu boccia l'ospedale da campo per bimbi di Gaza in Israele

TEL AVIV - L'ufficio di Benyamin Netanyahu ha fatto sapere che il premier israeliano ha deciso di non approvare la creazione di un ospedale da campo in Israele per curare i bambini di Gaza.



La richiesta dell'ospedale era stata avanzata dal ministro della Difesa Yoav Gallant motivandola con la prolungata chiusura del valico di Rafah, nel sud di Gaza, da cui si passa in Egitto, di cui l'Idf ha preso il controllo nelle scorse settimane. Della intenzione di costruire l'ospedale Gallant, aveva informato il suo omologo Usa Lloyd Austin.



L'ufficio del premier - secondo Ynet - ha giustificato la decisione sottolineando che si sta "cercando di creare una rotta per il trasporto aereo dei malati e dei feriti da Gaza verso altri Paesi".

