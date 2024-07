Tunisia: torna in carcere dopo le cure ex ministro Bhiri

(ANSAmed) - TUNISI, 17 LUG - Dopo essere stato ricoverato in rianimazione due giorni fa, il detenuto Noureddine Bhiri, ha potuto far rientro al carcere di Mournaguia, a Tunisi. Lo ha detto il portavoce ufficiale del comitato generale delle carceri e della rieducazione, Ramzi Kouki, in una dichiarazione all'agenzia Tap, precisando che il personale medico dell'ospedale di Rabta ha ordinato il ritorno di Bhiri a Mornaguia, "dopo aver constatato durante tutto il periodo di sorveglianza medica che il suo stato di salute era stabile".Kouki ha aggiunto che venerdì 12 luglio 2024, previa autorizzazione del medico del carcere, il detenuto interessato è stato trasferito all'ospedale di Rabta dove è stato sottoposto agli esami e alle analisi mediche necessarie secondo il protocollo medico di monitoraggio della salute dei detenuti. "A questo detenuto sono stati forniti assistenza sanitaria e sostegno psicologico fin dalla sua carcerazione, sotto la supervisione di personale medico e paramedico, adeguato alle esigenze del suo stato di salute".Per le condizioni di salute di Bhiri aveva espresso la propria preoccupazione il Fronte di Salvezza Nazionale, principale coalizione di opposizione in Tunisia. Bhiri, ex ministro della Giustizia, del partito islamico Ennhadha, è in carcere dal 13 febbraio 2023 nell'ambito dell'indagine denominata 'complotto contro la sicurezza dello Stato'.(ANSAmed).

