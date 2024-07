Protesta pro-Palestina davanti ad ambasciata francese a Tunisi

(ANSAmed) - TUNISI, 17 LUG - Un centinaio di attivisti tunisini hanno manifestato ieri davanti all'ambasciata francese a Tunisi "per denunciare il sostegno della Francia a Israele e chiedere il licenziamento degli ambasciatori francese e americano in Tunisia.La manifestazione, organizzata dal Coordinamento tunisino 'Azione Comune per la Palestina' in forma di marcia con arrivo davanti all'ambasciata francese, è stata l'occasione per chiedere "la criminalizzazione della normalizzazione con l'entità sionista"."I francesi e gli americani sono gli alleati dei sionisti", hanno cantato i manifestanti. "La cacciata dell'ambasciatore è un dovere" e "nessuna ambasciata americana in territorio tunisino", hanno gridato, circondati da un nutrito cordone di forze di sicurezza, riporta l'agenzia di stampa Tap.I manifestanti, tra cui esponenti dell'opposizione, rappresentanti della società civile e avvocati, hanno anche scandito slogan ostili nei confronti del presidente francese Emmanuel Macron. Presenti tra gli altri il segretario del partito Echaâb, Zouhaier Maghzaoui, il coordinatore generale della Coalizione Soumoud Houcemeddine Hammi, il segretario del partito popolare Zouhaier Hamdi e il vicesegretario del sindacato Ugtt, Samir Cheffi. (ANSAmed).

