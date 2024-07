Iran, 'il Libano sarà un inferno per Israele se attaccherà'

"I sionisti non possono rimediare ai loro fallimenti a Gaza espandendo le loro mosse bellicose in altre aree della regione, piuttosto stanno annegando nella palude di rischi molto più gravi": lo ha detto il ministro degli Esteri iraniano ad interim, Ali Bagheri, avvertendo che "il Libano sarà sicuramente un inferno per i sionisti, se oseranno lanciare una guerra su larga scala contro il Paese arabo".Bagheri ha commentato così le recenti dichiarazioni del primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu, secondo cui le sue forze si stanno preparando per un'operazione molto estesa al confine con il Libano."L'esperienza ha dimostrato che più i sionisti creano tensioni nella regione e commettono crimini, più si immergono nella palude di minacce e pericoli più gravi", ha sottolineato Kanani, citato dall'Irna, durante un incontro con i media ieri a New York, dove si trova per partecipare alle riunioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

