Tunisia: Fronte Salvezza preoccupato per salute Bhiri

(ANSAmed) - ROMA, 16 LUG - Il Fronte di Salvezza Nazionale "segue con grande preoccupazione il peggioramento dello stato di salute del detenuto politico Noureddine Bhiri, a causa dello sciopero della fame iniziato da 17 giorni, che ha richiesto il suo ricovero urgente in terapia intensiva all'ospedale Rabta".Lo ha reso noto sui social la stessa principale coalizione di opposizione in Tunisia.Il Fronte ha ribadito la sua condanna degli "arresti arbitrari e dei processi politici ingiusti nei confronti degli oppositori del regime al potere e di tutti coloro che esprimono liberamente la propria opinione, constatando il deterioramento delle condizioni (del Paese) al punto che un prigioniero politico è costretto a condurre uno sciopero della fame ad oltranza, mettere a rischio la propria salute e la propria vita semplicemente per rivendicare uno dei diritti più elementari della cittadinanza, vale a dire il diritto a un giusto processo"."Il Fronte chiede anche la fine della campagna di intimidazione degli oppositori attraverso arresti e processi, che riflettono la confusione di potere con l'avvicinarsi del voto elettorale".Bhiri, ex ministro della Giustizia, del partito islamico Ennhadha, è in carcere dal 13 febbraio 2023 nell'ambito dell'indagine denominata 'complotto contro la sicurezza dello Stato'. (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA