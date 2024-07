Israele, partono i richiami alla leva per gli ortodossi

(ANSAmed) - TEL AVIV, 16 LUG - L'esercito israeliano comincerà ad inviare da domenica prossima le prime cartoline di richiamo alla leva per i giovani ortodossi. Lo ha annunciato il portavoce militare secondo cui questo "fa parte del programma dell'Idf per promuovere l'integrazione dei membri della comunità ortodossa nelle sue fila". Di recente una storica sentenza della Corte Suprema ha imposto il servizio militare anche per i giovani religiosi, una mossa alla quale la comunità religiosa si sta opponendo."L'Idf - ha spiegato il portavoce - sta lavorando per reclutare personale da tutte le parti della società alla luce dell'obbligo di coscrizione in Israele, a causa del suo status di esercito popolare e in considerazione delle crescenti esigenze operative in questo momento, date le sfide alla sicurezza". "L'Idf - ha concluso il portavoce - continuerà a operare in conformità con le decisioni del governo e con la legge". (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA