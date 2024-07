Tajani, 'Mediterraneo sia mare di scambi, non cimitero migranti'

(ANSAmed) - ROMA, 15 LUG - "Vogliamo che il Mediterraneo diventi anche un mare di commercio e non sia un cimitero di migranti come purtroppo accade in questi ultimi anni": lo ha detto a Canale 5 il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani, riferendosi alla riunione dei ministri del Commercio del G7 che si terrà a Villa San Giovanni e Reggio Calabria il 16 e 17 luglio."Non sarà un G7 arroccato, abbiamo invitato i ministri del commercio internazionale del Vietnam, della Nuova Zelanda , dell'Australia, del Brasile, quindi anche il G20, i Brics. Noi vogliamo aprirci e dialogare con gli altri Paesi in modo che possa crescere l'economia", ha aggiunto. (ANSAmed).

