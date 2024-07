'Stranieri in Libia sono 2,5 milioni, maggior parte irregolari'

(ANSAmed) - TUNISI, 12 LUG - In vista del Forum Trans-Mediterraneo sulla Migrazione (Tmmf) che si terrà a Tripoli il 17 luglio, il ministro dell'Interno ad interim Emad Trabelsi ha tenuto, insieme al ministro di Stato per le comunicazioni e gli affari politici Walid Al-Lafi, una conferenza stampa per chiarire la posizione del governo libico di Tripoli sulla questione migratoria, spiegando che la politica dell'esecutivo di unità nazionale è quella di stabilire quattro linee di difesa per ridurre la migrazione irregolare ai confini, nel deserto, nelle città e nel mare.Trabelsi ha affermato che il suo governo ha accettato di incoraggiare il ritorno volontario dei migranti con l'Unione europea, aggiungendo che il governo di Tripoli non utilizzerà politicamente il dossier sull'immigrazione."È tempo di risolvere la questione migratoria e la Libia non continuerà a pagarne il prezzo", ha detto precisando che ci sono 20.000 immigrati nella città desertica di Kufra, nel sud-est, ed evidenziando che il confine meridionale deve essere reso sicuro per controllare le principali rotte della migrazione irregolare.Sono 5.000 gli agenti di polizia formati appositamente per contribuire a proteggere i confini, ha inoltre affermato, ribadendo che "il reinsediamento degli immigrati in Libia è inaccettabile". Trabelsi ha dichiarato che il numero di stranieri in Libia è stimato in 2,5 milioni, la maggior parte dei quali entrati in Libia irregolarmente. Il dossier dell'immigrazione rappresenta una questione nazionale, ha sottolineato. (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA