Israele, 'in sede Unrwa a Gaza City compound di Hamas'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 12 LUG - All'interno del quartier generale dell'Unrwa a Gaza City, l'Idf ha "trovato droni, un compound di combattimento di Hamas e una sala di guerra". Lo ha riferito il portavoce militare tirando le somme dell'operazione avviata a inizio settimana nel luogo, usato in precedenza dall'organizzazione dell'Onu, dopo che l'intelligence aveva indicato che "terroristi e infrastrutture di Hamas e della Jihad islamica erano incorporati all'interno del quartier generale dell'organizzazione dell'Onu".Dopo aver ricordato che prima di dare inizio alle azioni è stato aperto un corridoio per consentire ai civili l'evacuazione, il portavoce militare ha spiegato che le forze speciali Maglan ed Egoz hanno fatto "irruzione nel complesso e hanno arrestato i terroristi che cercavano di fuggire dall'area. Ci sono stati combattimenti ravvicinati con cellule terroristiche che si erano fortificate all'interno del complesso dell'Unrwa e hanno individuato parti per l'assemblaggio di un Uav, sale di guerra utilizzate per operazioni di sorveglianza e grandi quantità di armi, tra cui droni tattici, razzi, mitragliatrici pistole, mortai, esplosivi e granate". In precedenza l'Idf aveva scoperto "un tunnel che era una risorsa significativa dell'intelligence militare di Hamas e che passava sotto l'edificio che fungeva da quartier generale dell'Unrwa". (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA