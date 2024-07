Guterres, 'su Gaza le parti dimostrino coraggio con un accordo'

(ANSAmed) - NEW YORK, 12 LUG - "Il livello estremo di combattimenti e devastazione a Gaza è incomprensibile e ingiustificabile. Nessun posto è sicuro, ovunque c'è una potenziale zona di morte. È giunto il momento che le parti dimostrino coraggio e volontà politica e finalmente raggiungano un accordo". Lo ha detto il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, alla conferenza dei donatori di Unrwa."Proprio quando pensavamo che le cose non potessero andare peggio a Gaza, in qualche modo, spaventosamente, i civili vengono spinti in gironi infernali sempre più profondi - ha aggiunto - Gli ultimi giorni hanno portato ancora più ordini di evacuazione da parte delle autorità israeliane, ancora più sofferenze civili e ancora più spargimenti di sangue"."Ogni anno ci incontriamo per contribuire a colmare il divario tra ciò che è stato promesso all'Unrwa e cosa è necessario.Quest'anno è diverso. Ci troviamo di fronte a un profondo deficit di finanziamenti, ma i palestinesi vedono anche un crescente divario a tutti i livelli. Lacune nel rispetto del diritto internazionale umanitario, nel riconoscimento dei diritti umani universali e della dignità per tutti", ha continuato. "E, per i palestinesi di Gaza, non si tratta semplicemente di una lacuna, ma di un totale fallimento della legge e dell'ordine. Il lavoro dell'Unrwa è uno dei maggiori fattori che danno speranza e stabilità in una regione tormentata", ha commentato il segretario generale dell'Onu."Senza il sostegno e i finanziamenti necessari a Unrwa, i rifugiati palestinesi perderanno un'ancora di salvezza fondamentale e l'ultimo raggio di speranza per un futuro migliore", ha sottolineato, lanciando il suo appello: "Proteggete l'Unrwa, il suo personale, il suo mandato, anche attraverso finanziamenti. Sia chiaro, non esiste alternativa all'Unrwa". (ANSAmed).

