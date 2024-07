Ufficio Netanyahu, negoziati su Gaza domani al Cairo

(ANSAmed) - TEL AVIV, 11 LUG - I negoziati per la tregua a Gaza e il rilascio degli ostaggi proseguiranno domani al Cairo, dove andrà una delegazione israeliana guidata dal capo dello Shin Bet Ronen Bar. Lo ha annunciato l'ufficio di Benyamin Netanyahu aggiungendo che la delegazione negoziale israeliana a Doha, guidata dal capo del Mossad David Barnea, è rientrata in Israele dopo un vertice con i mediatori di Usa, Egitto e Qatar e ha incontrato il premier. "Nell'incontro - ha sottolineato la fonte - si è discusso dei capitoli dell'accordo per il ritorno degli ostaggi e le modalità di attuazione del piano, garantendo nel contempo tutti gli obiettivi della guerra". (ANSAmed).

