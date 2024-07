Netanyahu, 'Hamas insiste con richieste inaccettabili'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 11 LUG - "Sono impegnato a favore del piano per il rilascio degli ostaggi ma gli assassini di Hamas insistono con richieste che contraddicono il piano e mettono in pericolo la sicurezza di Israele". Lo ha detto Benyamin Netanyahu aggiungendo che come "premier di Israele, e per responsabilità nazionale", non "è pronto ad accettare quelle richieste". Poi ha ribadito le 4 condizioni necessarie: "Consentire che Israele torni a combattere fino al raggiungimento degli obiettivi; nessun contrabbando di armi a favore di Hamas dall'Egitto; nessun ritorno di terroristi armati a Gaza nord; rilascio subito del numero massimo di ostaggi vivi"."Questi - ha continuato Netanyahu - sono i nostri principi ferrei. Sono sicuro che se resistiamo per loro raggiungeremo un accordo che permetterà di rilasciare i nostri ostaggi e garantirà che continueremo a combattere finché tutti i nostri obiettivi non siano completati". "Il modo per liberare i nostri rapiti - ha concluso - è continuare a fare pressione su Hamas con tutte le nostre forze". (ANSAmed).

