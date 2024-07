Erdogan, 'potremmo invitare Assad in Turchia con Putin'

(ANSAmed) - ISTANBUL, 05 LUG - Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha manifestato l'intenzione di invitare in Turchia l'omologo siriano Bashar Al Assad, con cui ha interrotto i rapporti dopo l'inizio della guerra civile in Siria a partire dal 2011. "Potremmo presentare un invito a Bashar Al Assad e al presidente russo Vladimir Putin", ha affermato Erdogan, come riferisce la presidenza della Repubblica di Ankara."Se Putin potesse visitare la Turchia, questo potrebbe essere l'inizio di un nuovo processo. Gli anni trascorsi in Siria hanno chiaramente dimostrato a tutti che è necessario istituire un meccanismo di soluzione permanente", ha aggiunto Erdogan.(ANSAmed).

