Colloquio telefonico di Tajani col ministro cipriota Kombos

(ANSAmed) - ROMA, 05 LUG - Il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, ha avuto stamani un colloquio telefonico con il ministro degli Affari Esteri cipriota Constantinos Kombos."Ho voluto ringraziare il ministro Kombos per il sostegno di Cipro all'iniziativa Food for Gaza. Roma e Nicosia uniscono le forze per alleviare le sofferenze della popolazione civile nella Striscia. È fondamentale che gli aiuti umanitari raggiungano il prima possibile chi ne ha bisogno", ha dichiarato Tajani, secondo quanto riferisce la Farnesina.Tajani e Kombos hanno condiviso la preoccupazione per il quadro di sicurezza in Libano e per il rischio di un'escalation con Israele. "Italia e Cipro lavorano assieme per garantire pace e stabilità in tutto il bacino del Mediterraneo. Facilitiamo il dialogo tra le parti per assicurare una de-escalation in Medio Oriente", ha aggiunto il ministro. (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA