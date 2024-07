Nuovi scambi di fuoco tra Hezbollah e Israele in Libano

(ANSAmed) - ROMA, 04 LUG - Sono proseguiti oggi gli scambi di fuoco tra Hezbollah e Israele nel contesto di una nuova escalation militare dopo l'uccisione ieri di un comandante militare di Hezbollah.Secondo media libanesi, l'artiglieria israeliana ha colpito Naqura, nella regione di Tiro. Nella stessa regione sono stati osservati continui sorvoli di jet militari israeliani che hanno rotto il muro del suono.Un attacco israeliano ha preso di mira un allevamento di pollame a Kantara, nel distretto orientale di Marjayoun, come riportato dagli abitanti del luogo. Un altro attacco di droni israeliani ha colpito la località di Deir Seriane, sempre nel distretto di Marjayoun, secondo quanto riportato da una giornalista sul posto del quotidiano 'L'Orient-Le Jour'.Nel frattempo Hezbollah ha rivendicato due nuovi attacchi, non esplicitamente riconducibili alla risposta per l'uccisione del comandante militare Hajj Abu Naame: si tratta di raid contro caserme e postazioni militari israeliane lungo la linea blu di demarcazione tra i due Paesi, di fronte alle località libanesi di Aita Shaab, Blida e Markaba. Secondo le fonti, in una di queste operazioni sono stati lanciati missili Burkan, più letali dei tradizionali katiuscia. (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA