Erdogan, 'Israele deve essere costretto ad accettare la tregua'

(ANSAmed) - ISTANBUL, 04 LUG - "Israele deve essere fermato e costretto ad accettare un cessate il fuoco permanente e per questo la pressione sull'amministrazione israeliana deve continuare e aumentare". Lo ha affermato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, intervenendo al vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, in Kazakhstan, di cui la Turchia è uno Stato partner. "Le rovine (di Gaza), sotto le quali sono morti oltre 16 mila bambini innocenti, sono essenzialmente i rottami del sistema internazionale che ha perso la sua legittimità", ha aggiunto il leader turco, come riferisce la presidenza della Repubblica di Ankara. (ANSAmed).

