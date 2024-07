Erdogan, il mondo islamico collabori per fermare Israele

(ANSAmed) - ISTANBUL, 04 LUG - Il mondo islamico dovrebbe adottare immediatamente iniziative e lavorare assieme per fermare Israele: lo ha affermato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, durante un incontro con l'emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, nella capitale del Kazakhstan, Astana, in occasione del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Lo riferisce la presidenza della Repubblica di Ankara.(ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA