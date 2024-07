Arrestato un candidato alle presidenziali in Tunisia

TUNISI, 04 LUG - Il presidente del partito conservatore tunisino Unione Repubblicana Popolare (Upr) Lotfi Mraihi, che aveva annunciato la propria candidatura alle elezioni presidenziali del prossimo 6 ottobre, è stato arrestato su ordine della procura per "riciclaggio di denaro" e "trasferimento illegale di fondi all'estero". Lo rivelano diversi media tunisini secondo cui il fermo sarebbe avvenuto a Nabeul, in attesa del suo trasferimento a Tunisi per essere interrogato.

Il portavoce del tribunale di Tunisi, Mohamed Zitouna, aveva annunciato lo scorso primo luglio l'apertura di un'indagine contro Mraihi e la segretaria generale dell'Upr per "riciclaggio di denaro, trasferimento di proprietà e apertura di conti all'estero senza l'autorizzazione della Banca centrale". Secondo Zitouna, la vicenda sarebbe nata da un interrogatorio della segretaria dell'Upr nell'ambito di un'altra indagine relativa alla falsificazione di firme a sostegno di liste elettorali. La donna avrebbe ammesso di aver aiutato Lotfi Mraihi a trasferire denaro sui suoi conti all'estero. (ANSAmed).





Riproduzione riservata © Copyright ANSA