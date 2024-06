(ANSAmed) - WASHINGTON, 28 GIU - "Ti comporti come un palestinese ma non piaci neppure a loro perché sei un palestinese debole": cosi' Donald Trump ha attaccato Joe Biden nel duello tv sul conflitto in Israele.Israele, ha proseguito il tycoon, "deve finire il lavoro" contro Hamas. Alla domanda se fosse favorevole alla creazione di uno Stato palestinese, Trump è stato elusivo e ha risposto tornando a lamentare l'insufficiente contributo alla Nato degli alleati europei, una questione che viene "prima ancora".(ANSAmed).

