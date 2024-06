In Israele altra giornata di proteste, bloccata autostrada

(ANSAmed) - ROMA, 27 GIU - Organizzazioni di protesta antigovernative hanno iniziato una giornata di manifestazioni bloccando un'importante autostrada nel centro di Israele. Lo riporta Haaretz. Per tutta la giornata sono previste proteste in tutto il Paese, per chiedere l'accordo sugli ostaggi ed elezioni immediate. Le azioni includeranno blocchi e manifestazioni fuori dalle residenze dei parlamentari del Likud. (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA