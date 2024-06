Migranti: a Tunisi incontro su cooperazione e partenariato

(ANSAmed) - TUNISI, 25 GIU - I programmi di cooperazione e partenariato tra l'Osservatorio nazionale tunisino sulle migrazioni (Onm) e il Centro internazionale per lo sviluppo delle politiche migratorie per la regione del Mediterraneo (Icmpd) in materia di migrazione, in particolare i progetti realizzati nel quadro del programma ProGres-migrazione nella sua prima fase con il tema 'la governance della migrazione', sono stati i temi al centro dell'incontro tra la direttrice generale dell'Onm Ahlem Hammami e il direttore generale dell'Icmpd Julien Simon, e dell'Ufficio di Tunisi Lamine Abed.Lo ha reso noto l'Onm in una nota precisando che l'incontro ha permesso di fare il punto sui progetti realizzati nel quadro della "governance della regione" , tra cui il censimento nazionale delle migrazioni internazionali Tunisia-Hims, realizzato in collaborazione con l'Istituto Nazionale di Statistica, la creazione di un sistema informatico Migration Network, considerato come una piattaforma che riunisce tutti i dati sulla migrazione e sui migranti che contribuirà a rafforzare la governance dei dati e fornirà dati accurati a livello nazionale, regionale e internazionale.Ahlem Hammami ha sottolineato l'importanza del ruolo dell'Onm e il suo contributo al governo della questione migratoria in coordinamento con le diverse strutture interessate, attraverso studi, ricerche e l'utilizzo di dati.Julien Simon ha accolto con favore gli sforzi compiuti dall'Osservatorio, esprimendo la disponibilità dell'Icmpd a fornire l'assistenza necessaria all'Onm e ai suoi diversi partner nel settore della migrazione attraverso il rafforzamento delle capacità, lo scambio di competenze e buone pratiche, in grado di garantire una migliore governance su questo tema.(ANSAmed).

