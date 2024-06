Fiera di Algeri, il presidente Tebboune visita lo stand italiano

(ANSAmed) - ALGERI, 25 GIU - In occasione dell'inaugurazione della 55/a edizione Fiera internazionale di Algeri (Fia), il Presidente algerino Abdelmadjid Tebboune ha visitato lo stand italiano ed è stato accolto dall'Ambasciatore d'Italia in Algeria Alberto Cutillo. Lo riferisce la rappresentanza diplomatica italiana ad Algeri in un post sui propri social pubblicato ieri sera. (ANSAmed).

