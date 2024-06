Intesa Egitto-Onu su aiuti a Gaza da Kerem Shalom

(ANSAmed) - IL CAIRO, 24 GIU - Una fonte egiziana di alto livello ha detto all'emittente statale Al Qahera che "l'Egitto si è coordinato con le Nazioni Unite per fornire temporaneamente aiuti alla Striscia di Gaza attraverso il valico di Kerem Shalom, fino a quando il valico di Rafah non sarà nuovamente operativo".La fonte aggiunge che "le autorità egiziane competenti si sono coordinate con i funzionari delle Nazioni Unite consentendo l'ingresso di 2.272 camion di aiuti nelle ultime tre settimane.L'Egitto riafferma comunque - conclude la fonte - "il suo rifiuto di riprendere le operazioni al valico di Rafah in presenza dell'occupazione israeliana".Il valico di Rafah è chiuso da 49 giorni e fonti della sicurezza e della Mezzaluna Rossa egiziana nel Nord Sinai confermano il persistente controllo delle autorità israeliane, che impediscono l'ingresso a Gaza degli aiuti umanitari e l'uscita dei palestinesi feriti e malati, degli stranieri e dei cittadini con doppia nazionalità. (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA