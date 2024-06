Egitto-Ue: Sisi e von der Leyen a conferenza sugli investimenti

(ANSAmed) - IL CAIRO, 24 GIU - Il presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen guideranno il 29 e 30 giugno al Cairo una conferenza per gli investimenti che fa seguito alla dichiarazione congiunta sul partenariato strategico e globale siglata nel marzo scorso.Scopo della Conferenza, spiega una nota della presidenza egiziana, è quello di esplorare opportunità di collaborazione tra le due parti.Al Sisi e von der Leyen apriranno l'evento principale, un incontro dal tema "Sbloccare i vantaggi dell'Egitto in un mondo in rapido cambiamento". La conferenza approfondirà il potenziale economico dell'Egitto, compreso il clima economico e le prospettive di investimento.Verranno affrontati vari temi di cooperazione, come l'economia verde, le energie rinnovabili e l'economia circolare.Funzionari governativi dell'Egitto e dell'UE, esperti del settore e influenti leader aziendali si riuniranno alla conferenza per attivare ogni opportunità di investimento.(ANSAmed).

