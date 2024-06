ANSAmed - Agenda settimanale dal 24 al 30 giugno

(ANSAmed) - ROMA, 3 GIU - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti dal 24 al 30 giugno: LUNEDI' 24 GIUGNO RABAT - Mostra di fotografie dal titolo 'Bringing Morocco and Italy toghether' (fino al 14 luglio).TUNISI - Sentenza d'appello per il leader di Ennahdha Rached Ghannouchi, imprigionato con l'accusa di aver difeso il terrorismo.HERZLIYA (Israele) - Conferenza sulla sicurezza di Herzliya.MARTEDI' 25 GIUGNO TUNISI - Fiera internazionale del petrolio, del gas e delle energie rinnovabili 'Petroafrica 2024' e quella della Logistica e dei Trasporti, 'Logistica Africa Expo 2024' (fino al 28 giugno).GINEVRA - Unrwa, conferenza stampa sui Territori palestinesi.NAZIONI UNITE - Il Consiglio di Sicurezza dell'Onu si riunisce su Gaza e poi sulla Siria.MERCOLEDI' 26 GIUGNO TUNISI - Al via il Festival della creatività italiana 'In Situ-Tunisi', con decine di eventi (fino al 6 luglio).TUNISI - Prende il via il 24esimo Festival delle Radio e Televisioni arabe (fino al 29).GIOVEDI' 27 GIUGNO TUNISI - Al via il Comesa Investment Forum (Cif 2024), evento dedicato a promuovere il commercio e gli investimenti in tutta la regione Comesa (Common Market for Eastern and Southern Africa), la più grande comunità economica regionale dell'Africa.ESSAOUIRA - Gnaoua World Music Festival (fino al 29).VENERDI' 28 GIUGNO BRUXELLES - Ue, Consiglio europeo.SARAJEVO - 110mo anniversario dell'assassinio dell'arciduca Francesco Ferdinando e della moglie, che scatenò la Prima guerra mondiale.SABATO 29 GIUGNO IL CAIRO - Ue, Conferenza sugli investimenti, organizzata in collaborazione con l'Unione Europea (fino al 30).DOMENICA 30 GIUGNO Nessun evento da segnalare (ANSAmed).

