Tunisia, campagna di comunicazione per strategia antiterrorismo

(ANSAmed) - TUNISI, 19 GIU - La Commissione nazionale antiterrorismo (Cnlct) ha lanciato una campagna di comunicazione per sensibilizzare sulla strategia tunisina 2023-2027 per contrastare l'estremismo violento e il terrorismo. L'attuazione della versione aggiornata di questa strategia è iniziata lo scorso 6 marzo in coincidenza con l'ottavo anniversario della battaglia di Ben Guerdane, ed è stata approvata dal presidente tunisino Kais Saied, si legge in una nota in cui si precisa che essa durerà 5 anni e potrà essere aggiornata periodicamente se necessario.Per garantire l'adozione di questa strategia da parte di tutte le parti interessate, la Commissione ha lanciato una campagna di comunicazione per aumentare la consapevolezza su questa strategia e promuovere le sue principali linee guida e priorità.L'obiettivo è motivare tutti i soggetti coinvolti, comprese le autorità regionali e locali, i media, la società civile, i giovani e le famiglie, sotto lo slogan dell'unità nazionale, ha affermato il capo dell'unità della Commissione responsabile dell'attuazione delle risoluzioni delle Nazioni Unite sulla prevenzione delle malattie finanziamento del terrorismo, Dhahfer Ben Hamida. Il coinvolgimento e il sostegno dei media sono importanti per garantire il successo e la sostenibilità della campagna, ha dichiarato all'agenzia Tap a margine di un seminario di formazione. Il successo di questa campagna di comunicazione è un elemento chiave per garantire l'efficacia dell'aggiornamento della strategia e la sua diffusione a livello locale adottando un approccio che incoraggi soluzioni comunitarie sostenibili, ha sottolineato. A questo proposito Ben Hamida ha aggiunto che la Commissione ha programmato delle conferenze per promuovere la strategia nelle regioni, indicando inoltre che la versione aggiornata di questa strategia mira a raggiungere i suoi obiettivi investendo nel rafforzamento della coesione sociale e incoraggiando processi di sviluppo sostenibile. (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA