Netanyahu ritira la contestata legge sul lavoro dei rabbini

(ANSAmed) - TEL AVIV, 19 GIU - Il premier Benyamin Netanyahu, a poche ore dal voto alla Knesset, ha ritirato dall'agenda parlamentare la cosiddetta 'legge sui rabbini' che regolava, tra le altre cose, anche il loro lavoro. Un provvedimento che ha provocato in queste settimane forti tensioni non solo con l'opposizione ma anche all'interno dello stesso Likud del premier.Di converso, la decisione di Netanyahu di ritirare il provvedimento ha scatenato le proteste dei partiti religiosi che fanno arte della maggioranza di governo. Il capo di Shas, Arieh Deri, ha apertamente detto che Netanyahu non controlla più il governo e che l'esecutivo ha i giorni contati. (ANSAmed).

