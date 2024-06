Israele: 'L'Idf continua le operazioni a Rafah e a Gaza centro'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 18 GIU - L'esercito israeliano, appoggiato da forze navali, sta continuando a operare "in modo mirato" e basato su fonti dell'intelligence nell'area di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, dove "in vari scontri ravvicinati sono stati eliminati numerosi terroristi". Lo ha fatto sapere il portavoce militare secondo cui "durante perquisizioni nell'area, le truppe hanno trovato armi e tra queste AK-47 e granate".L'attività operativa - ha proseguito il portavoce - sta continuando anche nella parte centrale della Striscia dove le truppe "stanno agendo contro infrastrutture terroristiche ed eliminando terroristi in combattimenti ravvicinati". In una di queste azioni, il portavoce militare ha detto che "è stato eliminato il comandante di una cellula di cecchini della Jihad islamica" e anche un'altra cellula "che si era avvicinata" ai soldati e "rappresentava una minaccia per loro". (ANSAmed).

