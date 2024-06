Sondaggio, 60% israeliani per road map rilanciata da Biden

(ANSAmed) - TEL AVIV, 17 GIU - Il 60% degli israeliani vuole che si "accetti" l'accordo per gli ostaggi e il cessate il fuoco secondo la road map rilanciata dal presidente Biden che Hamas finora ha respinto sena la fine della guerra. Lo ha rivelato un sondaggio condotto dal 'Jewish People Policy Institute' secondo cui la maggior parte del campione respinge una rioccupazione della Striscia e preferisce un controllo civile palestinese nel dopo guerra con Israele che mantenga la responsabilità della sicurezza.Tuttavia, solo il 10% desidera che sia l'Autorità Nazionale Palestinese (Anp) ad governare la Striscia, mentre oltre il 60% vorrebbe vederla gestita da entità palestinesi locali e stati arabi.Per quanto riguarda la situazione al nord con il Libano un 36% del campione chiede unn attacco totale agli Hezbollah il prima possibile, il 26% auspica una guerra in Libano una volta terminata la lotta a Gaza e il 30% opta per una soluzione politica. (ANSAmed).

